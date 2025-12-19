Trump: “Siamo vicini a raggiungere un accordo, ma spero che l’Ucraina si muova rapidamente”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto pressione su Kiev affinché “si muova rapidamente” nei negoziati su un piano volto a porre fine al conflitto con la Russia, in vista di un nuovo round di colloqui che inizierà oggi in Florida.

I negoziatori “sono vicini a raggiungere un accordo, ma spero che l’Ucraina si muova rapidamente. Ogni volta che impiegano troppo tempo, la Russia cambia idea”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un briefing con i giornalisti nello Studio Ovale.

I colloqui diplomatici volti a porre fine al conflitto, entrato nel suo quinto anno a febbraio, hanno subito un’accelerazione nelle ultime settimane dopo la pubblicazione di un piano dell’amministrazione Trump, che non ha ancora portato a un cessate il fuoco.

Nei prossimi giorni gli americani avranno nuovamente colloqui separati con gli ucraini e i russi. Secondo un funzionario della Casa Bianca, l’inviato statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente Trump, Jared Kushner, dovrebbero incontrare il negoziatore ucraino Rustam Umerov in Florida questo fine settimana.

Secondo la stessa fonte, Witkoff e Kushner avranno anche colloqui con i rappresentanti russi a Miami.