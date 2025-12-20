type here...

Pubblicati i file su Epstein: Bill Clinton fotografato nella vasca idromassaggi

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Migliaia di pagine di documenti, centinaia di foto e video, una lunghissima rubrica telefonica di quasi 100 pagine e soprattutto i nomi, censurati, di 1.200 giovani donne abusate da Jeffrey Epstein e i suoi sodali. Il dipartimento di Giustizia ha pubblicato i file sul caso del finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019.

La vicinanza dell’imprenditore alle celebrità era però già nota, in particolare all’ex presidente democratico Bill Clinton, che appare in diverse foto. Lo vediamo principalmente in quella che sembra una vasca jacuzzi.  Bill Clinton si sta rilassando, senza alcuna preoccupazione. 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits