Pubblicati i file su Epstein: Bill Clinton fotografato nella vasca idromassaggi

AgenPress. Migliaia di pagine di documenti, centinaia di foto e video, una lunghissima rubrica telefonica di quasi 100 pagine e soprattutto i nomi, censurati, di 1.200 giovani donne abusate da Jeffrey Epstein e i suoi sodali. Il dipartimento di Giustizia ha pubblicato i file sul caso del finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019.

La vicinanza dell’imprenditore alle celebrità era però già nota, in particolare all’ex presidente democratico Bill Clinton, che appare in diverse foto. Lo vediamo principalmente in quella che sembra una vasca jacuzzi. Bill Clinton si sta rilassando, senza alcuna preoccupazione.