Siria: almeno 5 membri dell’ISIS uccisi negli attentati americani

AgenPress. Almeno cinque membri dell’organizzazione jihadista Stato Islamico (IS) sono rimasti uccisi negli attentati lanciati dagli Stati Uniti ieri sera, ha annunciato l’Osservatorio siriano per i diritti umani, una settimana dopo l’attacco in cui sono rimasti uccisi due membri delle forze armate statunitensi e il loro interprete nella zona di Palmira.

Tra i morti c’era anche “il capo della cellula” ha dichiarato il direttore della ONG, Rami Abdel Rahman, aggiungendo che i cinque decessi sono stati registrati nella provincia orientale di Deir Ezzor.