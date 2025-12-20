type here...

Siria: almeno 5 membri dell’ISIS uccisi negli attentati americani

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Almeno cinque membri dell’organizzazione jihadista Stato Islamico (IS) sono rimasti uccisi negli attentati lanciati dagli Stati Uniti ieri sera, ha annunciato l’Osservatorio siriano per i diritti umani, una settimana dopo l’attacco in cui sono rimasti uccisi due membri delle forze armate statunitensi e il loro interprete nella zona di Palmira.

Tra i morti c’era anche “il capo della cellula” ha dichiarato il direttore della ONG, Rami Abdel Rahman, aggiungendo che i cinque decessi sono stati registrati nella provincia orientale di Deir Ezzor.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits