Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia pubblica parte dei documenti su Epstein

AgenPress. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato ieri una parte dei documenti, in gran parte censurati, provenienti dall’indagine su Jeffrey Epstein, noto per i suoi rapporti con personaggi molto potenti nel mondo dell’economia, dello spettacolo e della politica.

La pubblicazione di questi documenti mira a far luce sui rapporti di Epstein, morto in prigione nel 2019

Una legge approvata dal Congresso a novembre ha imposto al governo di rendere pubblici tutti i documenti non classificati in suo possesso, ma il processo richiederà diverse settimane, ha affermato Todd Blanch, numero due del Dipartimento di Giustizia.

Inoltre, ampi estratti sono coperti di nero, tra cui un elenco di 254 “persone” i cui nomi sono stati omessi “per proteggere la vittima” o le 119 pagine di un documento giudiziario di un tribunale di New York, in cui risultano occultate senza alcuna spiegazione.

I deputati democratici promotori del disegno di legge che ha costretto l’amministrazione Trump a pubblicare tutti questi documenti, hanno espresso il loro rammarico per il fatto che il Dipartimento di Giustizia “non abbia rispettato” quanto gli era stato richiesto.

In un video pubblicato su X, il deputato democratico Ro Khanna sottolinea anche l’assenza del fascicolo compilato dopo l’arresto di Epstein nel 2019, che, secondo lui, menziona “altri uomini ricchi e potenti”.

“Questa non è altro che un’operazione di insabbiamento per proteggere Donald Trump dal suo passato non proprio lusinghiero”, ha affermato il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer, accusando l’amministrazione di “fare di tutto per nascondere la verità”.

Tra il materiale pubblicato, le foto mostrano Jeffrey Epstein in compagnia di celebrità, come i cantanti Michael Jackson e Mick Jagger. Ci sono anche decine di immagini censurate di persone nude o seminude e foto di altre persone con il volto coperto che impugnano armi da fuoco.

La vicinanza dell’imprenditore alle celebrità era però già nota, in particolare all’ex presidente democratico Bill Clinton, che appare in diverse foto. Lo vediamo principalmente in quella che sembra una vasca jacuzzi; parte dell’immagine è coperta da un quadrato nero. “Bill Clinton si sta rilassando, senza alcuna preoccupazione. Non sospettava nulla”, ha detto a X Stephen Chang, direttore della comunicazione della Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva promesso piena trasparenza sul caso durante la sua campagna elettorale del 2024. Tuttavia, per mesi dopo la sua elezione, non ha mantenuto la promessa, descrivendo il caso come una “bufala” sfruttata dai democratici dell’opposizione, con grande costernazione della sua base di sostenitori del “MAGA”, ossessionata dallo scandalo.

Il presidente ha finalmente firmato la legge che obbliga il suo governo a divulgare questi documenti.

Jeffrey Epstein, figura di spicco dell’alta società newyorkese, è accusato di aver sfruttato sessualmente oltre mille giovani donne, tra cui alcune minorenni.

In questo caso sono stati implicati i nomi di numerose personalità, tra cui Andrea, fratello del re d’Inghilterra Carlo, accusato da una delle vittime ma che si dichiara innocente.

La morte di Epstein in prigione prima del processo, registrata dalle autorità come suicidio, ha alimentato numerose teorie del complotto, secondo le quali sarebbe stato assassinato per impedirgli di incriminare i nomi delle élite che hanno tratto beneficio dai suoi reati.

Donald Trump, che per un certo periodo era stato vicino al finanziere, frequentando gli stessi ambienti, nega di essere a conoscenza del suo comportamento criminale e afferma di aver interrotto ogni contatto con Epstein molto prima che diventasse oggetto di giustizia.

L’unica persona condannata in questo caso è l’ex compagna di Epstein, Gillian Maxwell, 63 anni, che sta scontando una pena detentiva di vent’anni.