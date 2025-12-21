type here...

Gli Stati Uniti sequestrano una seconda petroliera venezuelana

AgenPress. Il governo  degli Stati Uniti  ha annunciato di aver sequestrato una seconda petroliera carica di petrolio al largo delle coste del Venezuela, nell’ambito di un’operazione che Washington sostiene sia volta a combattere il narcotraffico. Caracas ha reagito con rabbia, affermando che si tratta di “furto”, “rapimento” e ‘atto di “pirateria nautica”.

All’inizio di questa settimana, Donald Trump  ha dichiarato un “blocco totale” delle sanzioni statunitensi esistenti sulle petroliere in partenza o in arrivo dal Venezuela. Il  presidente degli Stati Uniti  ha anche affermato  di “non escludere” una guerra con il paese produttore di petrolio latinoamericano governato da Nicolas Maduro, una pecora nera di Washington.

Secondo alcune indiscrezioni la nave battente bandiera panamense trasportava 1,8 milioni di barili di petrolio greggio, ricevuti da un porto venezuelano per conto di una società cinese. 

La petroliera trasportava greggio della  PdVSA , la compagnia petrolifera statale venezuelana, che è “sottoposta a sanzioni”,  ha dichiarato la vice portavoce della Casa Bianca  Anna Kelly tramite  X. “La nave navigava sotto “falsa bandiera” e fa “parte della flotta oscura del Venezuela per il contrabbando di petrolio rubato e il finanziamento del regime narco-terroristico di Maduro ha aggiunto”.

