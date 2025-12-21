Kirill Dmitriev “I negoziati sull’Ucraina a Miami sono costruttivi”

AgenPress. L’inviato speciale del presidente russo e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti Kirill Dmitriev ha affermato che i colloqui in corso a Miami con l’inviato speciale presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense Jared Kushner sulla risoluzione in Ucraina sono costruttivi.

“Le discussioni si stanno svolgendo in modo costruttivo”, ha detto Dmitriev ai giornalisti.

I colloqui sulla soluzione in Ucraina proseguiranno a Miami sabato e domenica ha proseguito l’inviato russo.