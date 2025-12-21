type here...

Kirill Dmitriev “I negoziati sull’Ucraina a Miami sono costruttivi”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. L’inviato speciale del presidente russo e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti Kirill Dmitriev ha affermato che i colloqui in corso a Miami con l’inviato speciale presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense Jared Kushner sulla risoluzione in Ucraina sono costruttivi.

“Le discussioni si stanno svolgendo in modo costruttivo”, ha detto Dmitriev ai giornalisti.

I colloqui sulla soluzione in Ucraina proseguiranno a Miami sabato e domenica ha proseguito l’inviato russo.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits