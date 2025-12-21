Piano di pace. Putin favorevole ad incontrare Emmanuel Macron

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin è “pronto al dialogo” con il suo omologo francese Emmanuel Macron se ci sarà la “volontà” politica in tal senso, ha assicurato nella notte il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Se esiste una volontà politica reciproca, questo non può che essere visto positivamente”, ha aggiunto il portavoce presidenziale russo.

Peskov si riferiva a una dichiarazione rilasciata dal presidente francese nelle prime ore di venerdì mattina a Bruxelles, al termine del vertice in cui l’Unione europea ha raggiunto un accordo per erogare un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina per coprire il suo fabbisogno finanziario nei prossimi due anni.

“Penso che potrebbe essere utile parlare di nuovo con Vladimir Putin”, ha detto Macron alla stampa. “Ho notato che alcuni stanno parlando con Vladimir Putin”, ha aggiunto, riferendosi evidentemente a Donald Trump.

“Pertanto, penso che noi, europei e ucraini, abbiamo interesse a creare un quadro per riavviare questa discussione” perché “altrimenti parleremo tra di noi e con i negoziatori che parlano solo con i russi, il che non è il massimo”, ha spiegato.