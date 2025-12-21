type here...

Stati Uniti: la prima persona in sedia a rotelle viaggia nello spazio

AgenPress. Michaela Bendhaus, ingegnere aerospaziale tedesca rimasta paraplegica in seguito a un incidente, è salita a bordo della navicella spaziale insieme ad altre cinque persone, per questa avventura proposta dalla società spaziale Blue Origin, fondata dal fondatore di Amazon Jeff Bezos.

“Dopo il mio incidente, mi sono resa conto di quanto il nostro mondo rimanga inaccessibile” per le persone con disabilità. “Se vogliamo essere una società inclusiva, dobbiamo essere presenti in tutti i settori e non solo dove ci fa comodo” – ha dichiarato Michaela Bendhaus.

Il piccolo razzo, completamente automatizzato, è decollato verticalmente e la capsula che trasportava i turisti si è poi staccata in volo, prima di ricadere nel deserto del Texas, atterrando con il supporto del paracadute.

Durante questa esperienza, durata circa 10 minuti in totale, i sei passeggeri hanno attraversato la linea di Kármán, che segna il confine dello spazio ad un’altitudine di 100 chilometri.

Blue Origin offre da anni questi voli turistici spaziali, il cui prezzo non è stato ancora ufficializzato. La compagnia ha già trasportato più di 80 persone, tra cui personaggi famosi come la cantante Katy Perry.

