Graham: “Se Putin rifiuta l’accordo di pace l’America dovrebbe fornire i missili Tomahawk all’Ucraina”

AgenPress. Il senatore statunitense Lindsey Graham ha dichiarato che Washington dovrebbe aumentare drasticamente la pressione su Mosca, anche fornendo all’Ucraina missili da crociera Tomahawk, se il presidente russo Vladimir Putin si rifiutasse di accettare un accordo di pace.

“Se Putin dice di no questa volta, ecco cosa spero che faccia il presidente Donald Trump: firmi la mia proposta di legge che ha 85 co-sponsor e imponga dazi su paesi come la Cina che acquistano petrolio russo a basso costo. Dichiari la Russia uno stato sponsor del terrorismo per il rapimento di 20.000 bambini ucraini. E, soprattutto, sequestri le navi che trasportano petrolio russo sanzionato, come sta facendo in Venezuela”.

“Se Putin dice di no, dobbiamo cambiare radicalmente le carte in tavola, anche dando missili Tomahawk all’Ucraina per colpire le fabbriche di droni e missili presenti in Russia. Se Putin dice di no, ci andrei fino in fondo”, ha aggiunto.

Graham ha sostenuto che gli attuali sforzi diplomatici rischiano di consentire a Mosca di ottenere ulteriori progressi sotto la copertura dei negoziati. “Continuiamo a coinvolgere la Russia … e lui respinge tutti i nostri sforzi”, ha affermato, aggiungendo che Putin “continuerà a prendere il Donbass con la forza finché non aumenteremo la pressione”.