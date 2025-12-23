Antitrust, sanzione di 255,7 milioni di euro a Ryanair. Codacons: bene multa, hanno danneggiato i consumatori

AgenPress. Qualsiasi pregiudizio alla concorrenza si traduce in un danno per i consumatori finali e in un aumento delle tariffe, e in tal senso bene ha fatto l’Antitrust ad elevare la maxi-sanzione da 255,7 milioni di euro a Ryanair.

Lo afferma il Codacons, intervenuto nel procedimento aperto dall’Autorità a sostegno delle tesi delle agenzie di viaggio, commentando la multa per abuso di posizione dominante.

I comportamenti scorretti sanzionati dall’Antitrust non hanno danneggiato solo le agenzie di viaggio fisiche e online, ma anche e soprattutto i consumatori attraverso una riduzione dell’offerta di biglietti aerei e servizi turistici a loro dedicati – spiega il Codacons – Limiti, ostacoli e paletti che hanno ridotto la concorrenza portando ad un inevitabile incremento dei costi e ad una diminuzione delle possibilità di scelta a danno dei consumatori che si rivolgevano alle agenzie di viaggio penalizzate da Ryanair.

Tuttavia sul fronte delle criticità in tema di trasporto aereo l’Antitrust, se da un lato sanziona le posizioni dominanti, dall’altro sembra essersi arresa agli algoritmi delle compagnie aeree che fanno salire alle stelle i prezzi dei voli in occasione delle partenze degli italiani: l’indagine aperta dall’Autorità a seguito degli esposti del Codacons e relativa al caro-voli per Sicilia e Sardegna va infatti verso l’archiviazione, con la conseguenza che i cittadini che in questi giorni utilizzano l’aereo per spostarsi in Italia durante le feste di Natale devono arrendersi allo strapotere dei vettori e accettare di spendere per i biglietti aerei fino al 900% in più rispetto ad altri periodi dell’anno – conclude l’associazione.