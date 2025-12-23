Palazzo Chigi, gli auguri del Presidente Meloni per le festività natalizie

AgenPress. Si è rinnovato anche quest’anno il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel Cortile d’Onore di Palazzo Chigi gli studenti di cinque istituti scolastici – l’Istituto “Vergani-Navarra” di Ferrara, l’Istituto “Magnaghi-Solari” di Salsomaggiore Terme, l’Istituto “Francesco Morano” di Caivano, l’Istituto “Domenico Modugno” di Polignano, l’Accademia di Alta Formazione di Sala “Intrecci” di Castiglione in Teverina – hanno fatto gustare ai dipendenti prodotti tipici regionali, IGP e DOP offerti da consorzi di tutela e produttori d’eccellenza del comparto agro-alimentare e gastronomico italiano.

L’albero di Natale donato alla Presidenza del Consiglio dal Comune di Lorenzago di Cadore e dalla Provincia di Belluno è il cimale di un abete rosso, proveniente da un lotto boschivo certificato PEFC, gestito secondo i criteri di sostenibilità. L’installazione e il trasporto sono stati garantiti dalla Protezione Civile e dall’Associazione Nazionale Alpini di Belluno.

Il Presepe artigianale, realizzato da un dipendente della Presidenza e donato a Palazzo Chigi, si caratterizza per la presenza, assieme ai personaggi e agli ambienti tradizionali, di una riproduzione della seicentesca Biblioteca Chigiana, davanti alla quale si svolge la scena della Natività. Lo scambio di auguri è stato arricchito da un’esibizione del Coro dell’Associazione Nazionale Alpini di Roma.