Trump: “Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per garantire la propria sicurezza contro Cina e Russia”

AgenPress. Gli Stati Uniti “hanno bisogno” della Groenlandia per garantire la propria sicurezza contro Cina e Russia, ha sottolineato Donald Trump, nonostante l’opposizione dei paesi dell’UE a qualsiasi controllo americano su questo territorio danese.

“Abbiamo bisogno della Groenlandia per la nostra sicurezza nazionale”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti in un discorso da Palm Beach, in Florida.

“Se guardiamo la costa della Groenlandia, ci sono navi russe e cinesi ovunque. Ne abbiamo bisogno per la nostra sicurezza nazionale”, ha insistito, sottolineando che i groenlandesi “non sono protetti militarmente” da Copenaghen.

Il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen e il primo ministro danese Mette Frederiksen hanno ricordato in una dichiarazione che “i confini nazionali e la sovranità degli Stati si basano sul diritto internazionale”.

“Nessuno può annettere un altro Paese. Nemmeno invocando la sicurezza internazionale”, hanno sottolineato i due leader, aggiungendo di aspettarsi “rispetto per la nostra comune integrità territoriale”.

Copenaghen ha convocato l’ambasciatore statunitense. “Abbiamo tracciato una linea rossa molto chiara”, ha dichiarato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen.

“Finché avremo un regno in Danimarca composto da Danimarca, Isole Faroe e Groenlandia, non possiamo accettare che alcune persone minino la nostra sovranità”, ha avvertito.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa hanno ricordato che “l’integrità territoriale e la sovranità sono principi fondamentali”.