Previsioni Meteo del 25 Dicembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 25 Dicembre 2025.

AL NORD – Al mattino molte nuvole in transito specie sulle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi occidentali e sull’Appennino settentrionale dai 700-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con fenomeni sui medesimi settori; quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata residue precipitazioni nevose su Alpi e Appennino settentrionale; cieli coperti ovunque.