Previsioni Meteo del 25 Dicembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 25 Dicembre 2025.
AL NORD – Al mattino molte nuvole in transito specie sulle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi occidentali e sull’Appennino settentrionale dai 700-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con fenomeni sui medesimi settori; quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata residue precipitazioni nevose su Alpi e Appennino settentrionale; cieli coperti ovunque.
AL CENTRO – Cieli irregolarmente coperti al mattino ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Marche, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata poche variazioni attese; peggiora nella notte con deboli precipitazioni sulle coste Tirreniche.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole Maggiori; più nuvole sulle regioni peninsulari con precipitazioni sulla Puglia. Al pomeriggio fenomeni in arrivo anche sulla Sardegna, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in arrivo.
Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud, salvo un lieve rialzo delle massime al meridione.