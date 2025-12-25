Almeno 2 morti e 35 feriti negli attacchi russi all’Ucraina negli ultimi giorni

AgenPress. Almeno due persone sono state uccise e altre 35 sono rimaste ferite negli ultimi attacchi russi contro l’Ucraina.

La Russia ha lanciato 131 droni contro l’Ucraina durante la notte, ha dichiarato l’ Aeronautica Militare. Le difese aeree ucraine hanno intercettato 106 droni. Almeno 22 droni sono riusciti a superare il confine, colpendo 15 punti strategici.

Nell’Oblast di Kharkiv, un attacco russo al capoluogo regionale ha ucciso un uomo di 51 anni e ne ha feriti altri 15: 14 uomini e una donna. Attacchi separati hanno ferito un uomo di 64 anni nel villaggio di Mytrofanivka e un uomo di 56 anni a Podoly.

Nell’Oblast di Odessa, un attacco russo ha ucciso una persona e ne ha ferite altre due. Le forze russe hanno anche preso di mira le infrastrutture portuali e industriali della regione, innescando un incendio, ha affermato il Servizio di emergenza statale ucraino.