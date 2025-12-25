Nigeria. Una bomba esplode durante le preghiere in una moschea. 5 morti e 30 feriti

AgenPress. Una bomba è esplosa durante le preghiere in una moschea nella città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, uccidendo cinque persone in quello che la polizia ha descritto come un probabile attacco suicida.

La polizia ha dichiarato che nell’attacco sono rimaste ferite anche 35 persone. E’ stato rinvenuto nei frammenti un giubbotto esplosivo.

L’attentato è l’ultimo di una serie di attacchi nella travagliata regione settentrionale della Nigeria, dove il Paese sta combattendo contro numerosi gruppi armati, tra cui Boko Haram e il suo gruppo scissionista.

Secondo le Nazioni Unite, dal 2009 sono state uccise diverse migliaia di persone e milioni sono state costrette a lasciare le proprie case.

Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, ma l’uso di attentatori suicidi è stato ampiamente attribuito a Boko Haram, il gruppo militante islamico che in passato ha rivendicato la responsabilità di molti attacchi simili nella regione nord-orientale.