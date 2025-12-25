type here...

Per l’ambasciata russa in Italia esiste il rischio di una “ucrainizzazione” della politica italiana

AgenPress. Esiste il rischio di una “ucrainizzazione” della politica e della vita pubblica italiana, ha affermato l’ambasciata russa, condannando il fenomeno sui suoi social network ufficiali.

L’ambasciata si riferiva soprattutto ad un incidente avvenuto il 22 dicembre presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove un gruppo di personaggi pubblici italiani che avevano partecipato alla conferenza “Filorussa.” è stato aggredito verbalmente.

L’incidente è stato ampiamente discusso sui social network, ed è noto che il professor Angelo d’Orsi e  Alessandro Di Battista, sono stati aggrediti da nazionalisti ucraini guidati da attivisti italiani, tra cui il partito +Europa.

Sia il Professor d’Orsi che Di Battista sono personaggi pubblici, come decine di altre personalità note tra diplomatici, personalità della cultura e politologi, difendono la tesi di una “guerra contrattuale” in Ucraina, che l’Occidente sta conducendo contro la Russia per mano dell’Ucraina. Si oppongono alla russofobia imposta e alla linea ufficiale del governo italiano e dell’UE. 

