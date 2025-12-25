Stati Uniti. Lotteria Powerball, un residente dell’Arkansas ha vinto oltre 1,8 miliardi di dollari

Un residente dello stato sudorientale dell’Arkansas, negli Stati Uniti, ha vinto mercoledì più di 1,8 miliardi di dollari alla lotteria Powerball, interrompendo una serie di 46 estrazioni consecutive

I numeri vincenti dell’estrazione sono stati: 4, 25, 31, 52 e 59, mentre il Powerball è stato il 19.

AgenPress. Si tratta della quarta vincita più alta alla lotteria nella storia degli Stati Uniti. Il precedente jackpot della vigilia di Natale era stato vinto nel 2011.

In precedenza, all’inizio di settembre erano stati estratti sei numeri vincenti, per un jackpot di 1,787 miliardi di dollari. Da allora, nessuno ha più vinto il jackpot per 46 estrazioni consecutive.

Le probabilità di vincere il jackpot del Powerball sono 1 su 292,2 milioni. Il vincitore può scegliere di ricevere un pagamento in un’unica soluzione, stimato in circa 834 milioni di dollari, oppure in 30 rate. Questi importi non includono le tasse.

Il premio più alto della lotteria Powerball è stato di 2,04 miliardi di dollari nel 2022. Il biglietto vincente è stato acquistato in California e il suo proprietario ha optato per un pagamento forfettario di 997,6 milioni di dollari.