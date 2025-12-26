type here...

Incontro Trump-Zelensky domenica su garanzie territoriali e sicurezza

AgenPressl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che domenica incontrerà Donald Trump per discutere di garanzie territoriali e di sicurezza.

“Questo incontro si tiene proprio con l’obiettivo di finalizzare il maggior numero possibile di cose che potranno essere decise entro il nuovo anno” – ha scritto Volodymyr Zelensky in un post su X. “

Un funzionario ucraino  ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica a Mar-a-Lago.

Zelensky ha presentato un nuovo piano per porre fine alla guerra, oggetto di settimane di negoziati tra Washington e Kiev. Il testo prevede il congelamento delle linee del fronte e non offre alcuna soluzione per i territori attualmente sotto il controllo russo, che rappresentano oltre il 19% del territorio ucraino.

