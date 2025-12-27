Donald Trump: “Zelensky non può dire nulla se io non lo approvo”

AgenPress. In vista del suo incontro di domenica con Volodymyr Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il leader ucraino “non ha nulla da dire finché non lo approvo”.

“Non ha nulla finché non lo approvo. Quindi vedremo cosa ha“, aggiungendo di credere che potrebbero avere un incontro produttivo.

Zelensky ha intenzione di discutere della questione territoriale, principale spina nel fianco nei negoziati per porre fine alla guerra con la Russia, durante il suo incontro con Trump in Florida.

Trump ha anche affermato che prevede di parlare “presto” con il presidente russo Vladimir Putin.

Poco prima, Zelensky aveva discusso degli sviluppi nei negoziati con il primo ministro canadese Mark Carney, il quale aveva sottolineato la necessità di continuare a esercitare pressione su Mosca.

Questo pomeriggio il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha parlato telefonicamente anche con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il Presidente francese Emmanuel Macron. Secondo una dichiarazione di Downing Street, hanno concordato di continuare a coordinare le loro azioni con i partner e gli alleati per raggiungere una pace sostenibile in Ucraina.