Kim Jong Un: “Con la Russia abbiamo creato un legame di sangue”

AgenPress. La guerra in Ucraina ha creato “legami di sangue” tra Corea del Nord e Russia, ha sottolineato il leader nordcoreano Kim Jong Un in un messaggio al presidente russo Vladimir Putin.

Kim ha affermato, tra le altre cose, che il 2025 è stato un “anno davvero importante” nell’alleanza tra Pyongyang e Mosca, forgiata da “legami di sangue” nelle stesse trincee, riferendosi all’invio di migliaia di soldati nordcoreani nella regione russa di Kursk ad agosto.

I due Paesi hanno notevolmente rafforzato la loro cooperazione militare dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Oltre a inviare truppe nella regione russa di Kursk per contrastare un’invasione ucraina, la Corea del Nord ha fornito alla Russia proiettili di artiglieria e missil. In cambio, Mosca ha inviato a Pyongyang tecnologia militare, nonché aiuti economici, alimentari ed energetici.

