AgenPress. La Russia ha lanciato un attacco contro l’Ucraina con circa 500 droni e 40 missili durante la notte, prendendo di mira infrastrutture energetiche e civili, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Se la Russia trasforma anche il periodo di Natale e Capodanno in un periodo di case distrutte, appartamenti bruciati e centrali elettriche distrutte, allora a questa attività malata si può rispondere solo con misure davvero forti”, ha scritto Zelensky su X, invitando gli Stati Uniti e l’Europa a esercitare maggiore pressione su Mosca.

Il presidente ucraino ha rilasciato queste dichiarazioni prima della sua partenza per gli Stati Uniti, dove dovrebbe incontrare Donald Trump per discutere un piano volto a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

I russi “non vogliono porre fine alla guerra e cercano di cogliere ogni opportunità per causare ancora più sofferenza in Ucraina e aumentare la pressione sugli altri nel mondo”, ha affermato Zelensky, dopo l’attacco che ha colpito la capitale ucraina e i suoi dintorni.

Nel frattempo, come ha dichiaratoil ministro degli Esteri ucraino Andriy Sibikha, un terzo di Kiev è rimasto senza riscaldamento in seguito al grave attacco sferrato dalla Russia nella notte.

“L’unica risposta della Russia agli sforzi di pace sono attacchi brutali con migliaia di droni e missili contro Kiev e altre città e regioni”, ha scritto Sibiha su X. La temperatura nella capitale oggi si aggira intorno allo zero.