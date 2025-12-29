Attaccata la residenza di Putin. Lavrov: “Azioni così sconsiderate non rimarranno senza risposta”

AgenPress. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che l’Ucraina ha tentato di attaccare la residenza del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod e che la posizione negoziale di Mosca cambierà di conseguenza.

Lavrov ha affermato che l’Ucraina ha attaccato la residenza di stato del presidente russo nella regione di Novgorod con 91 droni a lungo raggio. “Azioni così sconsiderate non rimarranno senza risposta”, avrebbe affermato Lavrov.

Non è immediatamente chiaro se Putin si trovasse nella sua residenza in quel momento.

Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha respinto oggi le accuse russe secondo cui Kiev avrebbe tentato di attaccare la residenza del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod, definendole “un’altra ondata di bugie”.

Il presidente ucraino ha dichiarato che con tali dichiarazioni la Russia sta cercando di indebolire i progressi compiuti nei colloqui di pace tra Ucraina e Stati Uniti e che Mosca sta preparando il terreno per colpire gli edifici del governo ucraino a Kiev.

Zelensky ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a reagire di conseguenza alle minacce russe.