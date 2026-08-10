Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito la Colombia

AgenPress. Una forte scossa di terremoto ha interessato la Colombia, provocando un intenso movimento tellurico avvertito in gran parte del territorio nazionale. Il sisma ha raggiunto una magnitudo di 6.7 ed è stato localizzato nel dipartimento del Chocó, a una profondità di circa 82 chilometri.

La profondità dell’evento ha contribuito a far percepire la scossa in un’ampia area del Paese. Numerose persone hanno avvertito il terremoto anche a distanza dall’epicentro, con segnalazioni di forte intensità in diverse località.

Al momento, secondo le informazioni disponibili, non risultano vittime né feriti e non sono stati segnalati danni significativi a edifici, strade o infrastrutture.

Le autorità e gli organismi di monitoraggio sismico stanno comunque verificando la situazione e mantenendo alta l’attenzione per eventuali conseguenze successive alla scossa principale.

Il terremoto ha generato momenti di apprensione tra la popolazione, soprattutto nelle zone in cui il movimento è stato avvertito con maggiore intensità. In queste circostanze, le autorità raccomandano di mantenere la calma e di seguire le indicazioni ufficiali.

Il dipartimento del Chocó, situato nella parte occidentale della Colombia, è interessato da una significativa attività sismica legata alla complessa interazione tra le placche tettoniche presenti nell’area.

Una magnitudo di 6.7 indica un terremoto di notevole energia, anche se gli effetti sulla superficie dipendono da diversi fattori, tra cui la profondità dell’ipocentro, la distanza dagli insediamenti e le caratteristiche del territorio e degli edifici.

Per il momento, dunque, il bilancio resta fortunatamente positivo: nessuna vittima e nessun danno rilevante segnalato. Le verifiche sul territorio proseguiranno nelle prossime ore per escludere eventuali conseguenze non immediatamente visibili e per monitorare la possibile attività sismica successiva.