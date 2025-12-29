Ecuador: sei persone uccise, tra cui una bambina di due anni, sul lungomare della spiaggia di Puerto Lopez

AgenPress. Sei persone, tra cui una bambina di due anni, sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite da alcuni uomini armati che hanno aperto il fuoco sulle persone radunate su una spiaggia.

L’attacco è avvenuto sul lungomare della spiaggia di Puerto Lopez.

Un tempo oasi di pace e tranquillità in America Latina, l’Ecuador, situato tra i due paesi che producono le maggiori quantità di cocaina al mondo, Colombia e Perù, sta vivendo un’ondata di violenza senza precedenti a causa dei conflitti tra bande legate ai cartelli messicano e colombiano.