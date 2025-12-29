Navi da guerra cinesi circondano Taiwan

AgenPress. La Cina ha iniziato oggi a condurre esercitazioni militari nelle acque e nello spazio aereo attorno a Taiwan, che prevedono anche l’uso di armi da fuoco, sullo sfondo di un clima sempre più teso.

Le forze armate cinesi hanno schierato “navi cacciatorpediniere, fregate, aerei da combattimento, bombardieri e droni” nell’ambito delle esercitazioni, che includono l’uso di “fuoco vivo contro obiettivi marittimi a nord e sud-ovest di Taiwan”, ha dichiarato il Comando del teatro orientale delle forze armate cinesi.

Da parte sua, Taipei ha annunciato di aver schierato le sue unità militari “conducendo un’esercitazione di risposta rapida”.

Pechino considera Taiwan parte integrante del suo territorio e non ha mai escluso la possibilità di ricorrere alla forza militare per ottenere la riunificazione con la Cina.

Le tensioni tra le due sponde dello Stretto sono state aggravate da una massiccia vendita di equipaggiamento militare a metà dicembre da Washington a Taipei, la seconda da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, per un valore complessivo stimato di 11,1 miliardi di dollari. Si tratta del pacchetto di equipaggiamento militare più costoso annunciato dal 2001.

La scorsa settimana il governo cinese ha risposto annunciando sanzioni contro 20 industrie della difesa americane.

La dimostrazione di forza su larga scala arriva anche dopo settimane di tensioni e scontri diplomatici tra Pechino e Tokyo sull’isola, dopo che il nuovo Primo Ministro Sanae Takaichi aveva lasciato intendere a novembre che il suo Paese sarebbe intervenuto militarmente se Taiwan fosse stata attaccata, una dichiarazione che ha fatto infuriare Pechino.

“Taiwan esprime la sua ferma condanna” del “disprezzo delle autorità cinesi per il diritto internazionale e del ricorso all’intimidazione militare per minacciare i paesi vicini”, ha affermato in una dichiarazione la portavoce presidenziale Karen Kuo.