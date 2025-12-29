type here...

Previsioni Meteo del 30 Dicembre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress.  Previsioni Meteo del giorno 30 Dicembre 2025.

AL NORD – Condizioni di tempo asciutto al mattino al Nord con nuvolosità bassa e nebbie soprattutto su coste e pianure. Tra pomeriggio e sera correnti orientali porteranno qualche debole fenomeno sui settori esposti di Appennino settentrionale e Alpi occidentali, neve fin verso i 400-600 metri.
 
AL CENTRO – Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con nuvolosità anche bassa sulle vallate e schiarite. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento sui settori adriatici con deboli precipitazioni specie su Marche e Abruzzo, neve fin verso i 500-600 metri. 
 
AL SUD E SULLE ISOLE – Nuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni del Sud con tempo per lo più asciutto, salvo locali piogge tra Calabria e Sicilia. Tra pomeriggio e sera deboli fenomeni in arrivo soprattutto su Molise, Puglia, zone interne della Campania e Basilicata con neve fino a 600-900 metri. Nella notte qualche pioggia sulla Sicilia.
 
Temperature minime e massime stabili o in generale calo a partire dal Centro-Nord.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits