Previsioni Meteo del 30 Dicembre 2025

AL CENTRO – Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con nuvolosità anche bassa sulle vallate e schiarite. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento sui settori adriatici con deboli precipitazioni specie su Marche e Abruzzo, neve fin verso i 500-600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Nuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni del Sud con tempo per lo più asciutto, salvo locali piogge tra Calabria e Sicilia. Tra pomeriggio e sera deboli fenomeni in arrivo soprattutto su Molise, Puglia, zone interne della Campania e Basilicata con neve fino a 600-900 metri. Nella notte qualche pioggia sulla Sicilia.