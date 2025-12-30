Iran: aumentano le proteste degli studenti contro l’austerità e il peggioramento della situazione economica

AgenPress. Dopo i commercianti, gli studenti: il movimento di protesta contro l’austerità e il peggioramento della situazione economica si sta estendendo in Iran, dove il presidente ha dichiarato di “ascoltare le legittime richieste” dei manifestanti.

Oggi, terzo giorno di questo movimento spontaneo, gli studenti hanno manifestato a Teheran e Isfahan. Le manifestazioni sono state organizzate spontaneamente in sette università di Teheran e in un istituto di istruzione superiore di Isfahan.

Lunedì i commercianti hanno chiuso i battenti per denunciare il malessere economico aggravato dalla rapida svalutazione della moneta, sullo sfondo delle sanzioni internazionali.

Le proteste sono iniziate domenica presso il più grande mercato di telefonia mobile di Teheran. Sebbene si siano estese, rimangono limitate al centro dell città, dove si trovano molti negozi. In altre zone, la maggior parte dei negozi ha continuato a funzionare normalmente.

“Ho chiesto al Ministero dell’Interno di ascoltare le legittime richieste dei manifestanti, dialogando con i loro rappresentanti affinché il governo possa agire e risolvere i problemi”, ha dichiarato il presidente Masoud Pezheskian in un post sulla piattaforma X. Lunedì, il presidente iraniano ha incontrato i rappresentanti sindacali e ha proposto diverse misure fiscali che potrebbero aiutare le imprese.

Le proteste sono scoppiate in Iran nel 2019 dopo l’annuncio di un forte aumento dei prezzi della benzina. Le proteste si sono estese a circa 100 città e hanno causato decine di vittime.

Il presidente del Parlamento Mohammad Bayer Ghalibaf ha messo in guardia oggi dal strumentalizzare le proteste per provocare “caos e disordini”. Negli ultimi anni, l’Iran ha accusato potenze straniere di aver orchestrato le proteste in Iran.

Domani scuole, banche e servizi pubblici rimarranno chiusi a Teheran e in quasi tutto il Paese, per decisione delle autorità, a causa del forte freddo e per risparmiare energia, hanno riferito oggi i media statali, senza collegare la decisione alle proteste.