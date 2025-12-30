Trump minaccia l’Iran e Hamas dopo l’incontro con Netanyahu in Florida

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha lanciato nuovi avvertimenti contro l’Iran e Hamas dopo un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in Florida, tenutosi ieri, per cercare di far avanzare l’accordo di cessate il fuoco a Gaza.

Trump ha minacciato l’Iran di conseguenze non specificate, affermando che l’Iran “potrebbe comportarsi male” e lasciando intendere che stava cercando di ricostruire i siti nucleari dopo che gli Stati Uniti ne avevano colpiti tre quest’anno.

“Se verrà confermato ci saranno delle conseguenze”, ha detto. “Le conseguenze saranno molto gravi, forse più gravi dell’ultima volta”.

L’Iran ha risposto rapidamente alle dichiarazioni di Trump.

Ali Shamkhani, consigliere della guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha affermato che “qualsiasi aggressione riceverà una risposta forte e immediata che va oltre le aspettative dell’aggressore”.

Trump ha anche affermato che Hamas avrebbe “pagato le conseguenze” se non avesse disarmato per far avanzare il piano di pace mediato dagli Stati Uniti , mentre cerca di entrare nella sua seconda fase. Ha aggiunto che Hamas, che non ha accettato la smilitarizzazione di Gaza, indicata da Trump come punto chiave del suo piano di pace, verrà concesso un “periodo di tempo molto breve” per disarmarsi.

In caso contrario, ha affermato Trump, le conseguenze saranno “orribili”. Ha suggerito che altri Paesi, non necessariamente gli Stati Uniti o Israele, prenderanno provvedimenti contro gli autori dell’attacco del 7 ottobre 2023 a Israele, in cui 1.200 persone furono uccise e circa 250 furono rapite.

“Se dicono che non intendono disarmarsi, quegli stessi paesi andranno e li annienteranno”, ha detto Trump.

Lunedì Trump ha sostenuto in modo schiacciante gli sforzi di Israele per promuovere il piano di pace. Ha affermato che Israele ha “rispettato il piano al 100%” e che non è preoccupato “per nulla di ciò che Israele sta facendo”.

Netanyahu ha informato Trump che gli sarebbe conferito il Premio Israele, la più alta onorificenza del Paese. Ha affermato che sarebbe la prima volta che il premio viene assegnato a un non israeliano.