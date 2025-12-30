Turchia: arrestate 357 persone legate allo Stato islamico

AgenPress. Le autorità turche hanno arrestato 357 persone in un’operazione su larga scala condotta in 21 province della Turchia.

“Nel corso delle operazioni condotte questa mattina dalle nostre forze di polizia in 21 province, abbiamo arrestato 357 persone legate allo Stato islamico. Non diamo mai la minima possibilità a coloro che cercano di mettere in ginocchio questo Paese attraverso il terrorismo”, ha affermato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya.in un post su X.

Tre agenti di polizia sono stati uccisi ieri durante un’operazione contro l’ISIS a Gialova, nella Turchia nordoccidentale.

Dopo l’operazione, in cui sono stati uccisi sei membri dell’organizzazione jihadista, tutti cittadini turchi, sono scoppiati scontri tra la polizia e i membri dell’ISIS, durati ore.

Giovedì scorso, la procura di Istanbul ha ordinato l’arresto di 137 presunti membri dell’ISIS “in seguito a informazioni che indicavano che l’organizzazione terroristica stava pianificando attacchi durante le celebrazioni di Natale e Capodanno”.

La Turchia, che condivide un confine di 900 chilometri con la Siria, teme l’infiltrazione di questo gruppo jihadista, che rimane attivo nel paese vicino.

Quest’anno la Turchia ha intensificato le operazioni contro i presunti membri dello Stato Islamico, mentre il gruppo si sta riorganizzando a livello globale.

Quasi un decennio fa, questa organizzazione jihadista è stata accusata di una serie di attacchi contro i civili in Turchia, tra cui attacchi armati a una discoteca di Istanbul e al più grande aeroporto della città, in cui sono morte decine di persone.

La Turchia è stata un punto di transito chiave per i combattenti stranieri, compresi quelli dello Stato Islamico, che entravano e uscivano dalla Siria durante la guerra.