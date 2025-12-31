2025: tutti i personaggi famosi che sono scomparsi quest’anno

AgenPress. Da Papa Francesco e Robert Redford a Claudia Cardinale e Giorgio Armani, ecco alcuni personaggi famosi scomparsi nel 2025.

GENNAIO

– 1: David LOTZ, 89 anni, scrittore britannico, noto soprattutto per il romanzo “It’s a Small World!”, parte di una trilogia in cui descrive l’ambiente accademico con tono sarcastico.

-2: Rosita MISSONI, 93 anni, stilista italiana, co-fondatrice dell’omonima casa di moda, famosa per i suoi stili vivaci e dalle fantasie forti.

– 7: Jean-Marie LEPIN, 96 anni, esponente dell’estrema destra francese e fondatore del Fronte Nazionale (FN), in seguito ribattezzato Raggruppamento Nazionale (RN).

– 13: Oliviero TOSCANI, 82 anni, fotografo italiano, che ha legato il suo nome a importanti campagne pubblicitarie della casa di moda italiana Benetton, che avevano suscitato anche una serie di critiche.

– 16: David LINDS, 78 anni, regista, scrittore e pittore statunitense, candidato all’Oscar per i film “Velluto blu”, “The Elephant Man” e “Mulholland Drive”.

-16: Joan PLOWWRIGHT, 95 anni, attrice britannica, sposata con Laurence Olivier, con una brillante carriera in teatro, cinema e televisione lunga sette decenni.

-20: Bertrand BLIET, 85 anni, regista francese, regista dei film “Les Valseuses” (La danza dei corrotti) e “Tenue de soirée” (Abito da sera).

-22: Jean-François KAN, 86 anni, giornalista francese, fondatore delle riviste Événement du Jeudi e Marianne.

-22: Mauricio FUNES, 65 anni, ex presidente di El Salvador.

– 30: Marianne FAITHFUL, 78 anni, cantante icona della Swinging London e in seguito della scena punk di New York.

FEBBRAIO

-1: Horst KÖHLER, 81 anni, ex Presidente Federale della Germania. KÖHLER è stato Capo di Stato tedesco dal 2004 al 2010, anno in cui si è dimesso inaspettatamente. È stato il primo Presidente Federale della Germania a non appartenere a un partito politico e in precedenza aveva ricoperto la carica di Capo della delegazione tedesca ai negoziati del Trattato di Maastricht e di Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale.

– 4: Karim AGA KHAN, 88 anni, filantropo e leader spirituale dei 15 milioni di musulmani ismailiti nel mondo, il cui nome è diventato noto anche per i suoi successi come proprietario di cavalli da corsa.

– 8: Sam NUJOMA, 95 anni, primo presidente della Namibia.

-9: Tom Robbins, 92 anni, scrittore americano, i cui romanzi sono come l’LSD letterario, poiché sono pieni di personaggi fantastici, metafore selvagge e un umorismo spensierato da controcultura.

-14: Carlos DIEGUES, 84 anni, uno dei più grandi cineasti brasiliani, figura emblematica del movimento “Cinema Novo”.

– 17: Reed BUCKLER, 69 anni, batterista della leggendaria rock band britannica The Jam.

– 18: Gene HACKMAN, 95 anni, attore statunitense, premiato due volte con l’Oscar per il suo ruolo nei film “Il braccio violento della legge” e “Gli spietati”.

-29: Richard CHAMBERLAIN, 90 anni, attore americano, candidato all’Emmy Award, divenuto famoso per la serie televisiva “Dr. Kilder” e le miniserie televisive “Shogun” e “The Birds Die Singing”.

APRILE

– 1: Val KILMER, 65 anni, attore statunitense, divenuto noto per i film “Top Gun”, “Batman Forever” e “The Doors”.

– 4: Amadou BAGAYOKO, 70 anni, cantante del Mali, che aveva formato con la sua amata il leggendario duo di musicisti ciechi Amadou & Mariam

– 13: Mario VARGAS LIOSA, 89 anni, scrittore ispano-peruviano, premio Nobel per la letteratura nel 2010

– 21: Jorge Mario BERGOGLIO, 88 anni, eletto papa nel 2013. Nato in Argentina, è stato il primo pontefice di un Paese latinoamericano e il primo papa a scegliere il nome “Francesco”. Secondo tutti gli analisti, ma anche nel cuore di milioni di fedeli, è stato “il papa dei poveri”, il Santo Padre dei cattolici che ha sottolineato l’aiuto e la solidarietà con i migranti, gli “ultimi” e i dimenticati.

-22: Zurab Tsereteli, 91 anni, famoso scultore russo, di origine georgiana, noto per le sue opere monumentali.

– 25: Virginia JOUFRÉ, 41 anni, che aveva accusato di abusi sessuali il finanziere americano Jeffrey Epstein e il principe britannico Andrea, si è suicidata nella sua casa in Australia.

MAGGIO

– 13: José “Pepe” MUJICA, 89 anni, ex presidente dell’Uruguay.

-19: Yuri GRIGOROVITCH, 98 anni, storico coreografo del Teatro Bolshoi di Mosca.

– 23: Sebastião SALGADO, 81 anni, grande fotoreporter brasiliano, noto per il modo in cui ha rappresentato, in bianco e nero, guerre, tragedie umane, disastri ambientali, ma anche la foresta amazzonica.

– 23: Mohamed LAHDAR HAMINA, 95 anni, regista e produttore algerino, unico cineasta arabo e africano ad essere premiato al Festival di Cannes, vincendo due importanti premi: quello per il miglior film di un regista esordiente per “Le vent des Aurès” (1967) e la Palma d’oro per “Gli anni del fuoco” (Chronique des Années de Braise) nel 1975.

-24: Marcel OFILS, 97 anni, maestro francese del documentario storico, premio Oscar, creatore del film “Le Chagrin et la pitié” (“Il dolore e la pietà”) sulla Francia di Vichy.

– 30: Etienne-Emile BOLIER, 98 anni, medico e ricercatore francese, inventore della pillola abortiva, che ha sempre difeso per tutta la vita i progressi resi possibili dalla scienza.

GIUGNO

– 3: Edmund WHITE, 85 anni, scrittore americano, figura emblematica della letteratura queer.

– 9: Frederick FORSYTHE, 86 anni, scrittore britannico, uno dei maestri del romanzo di spionaggio

– 11: Brian WILSON, 82 anni, musicista americano, co-fondatore e spirito creativo dei Beach Boys.

– 23: Lea MASARI, 91 anni, attrice italiana, che dal 1957 e per tre decenni è stata una delle principali attrici del cinema italiano e francese.

-24: Bobby SHERMAN, 81 anni, cantante e attore statunitense, idolo degli adolescenti e autore di una serie di successi tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70.

– 26: Lalo SIFFRIN, 93 anni, argentino-americano, compositore del tema musicale di “Mission Impossible” e di molte altre serie e film, come “L’ispettore Callahan” (1971), premiato con un Oscar onorario.

LUGLIO

– 22: Ozzy OSBORN, 76 anni, britannico, cantante dei Black Sabbath, una delle figure più leggendarie della musica rock.

– 24: Hulk HOGAN, 71 anni, leggenda della boxe e attore statunitense.

– 31: Bob WILSON, 83 anni, regista americano, noto per le sue creazioni originali sia in ambito teatrale che operistico.

AGOSTO

-5: Ion ILIESCOU, 95 anni, ex presidente della Romania, da molti definito il “padre” della nazione rumena, sebbene fosse accusato di essere responsabile della caotica transizione del Paese dal comunismo alla democrazia.

– 7: Jim LOVELL, 97 anni, astronauta americano della NASA che comandò la famosa missione Apollo 13. Lovell era il comandante della missione con equipaggio che allungò la sonda sulla Luna. La missione orbitò attorno alla Luna ma rischiò un disastro nel 1970 a causa di un’esplosione in volo, ma tornò sana e salva sulla Terra.

– 17: Terence STAMP, 87 anni, attore inglese, noto per i suoi ruoli in numerosi film, tra cui “Superman” e “Le avventure di Priscilla, la regina del deserto”.

-29: Rodion SENTRIN, 92 anni, compositore russo, autore di musiche per balletti di fama mondiale

SETTEMBRE

– 2: Maria CONTI , 67 anni, giornalista italiana, direttore responsabile dell’Agenzia di Stampa AgenPress

– 4: Giorgio ARMANI, 91 anni, stilista italiano di fama internazionale, il cui stile e le cui scelte di design sono stati sinonimo di raffinatezza ed eleganza unica in tutto il mondo.

– 6: Rosa ROUISINBLIT, 106 anni, figura emblematica delle Nonne di Piazza Maggio e della lotta contro la dittatura in Argentina, i cui funzionari aveva portato davanti ai tribunali.

– 6: Rick DAVIES, 81 anni, cantante e co-fondatore della rock band britannica Supertramp

-6: David BALTIMOFF, 87 anni, biologo americano, insignito del premio Nobel per la medicina nel 1975 per i suoi studi sui retrovirus

– 10: Charlie KIRK, 31 anni, americano, influencer conservatore di grande influenza, alleato e propagandista del presidente Trump tra i giovani, è stato ucciso da un proiettile durante un evento pubblico in un campus universitario nello Utah, USA.

– 16: Robert REDFORD, 89 anni, attore, regista, produttore statunitense, fervente sostenitore del cinema indipendente da lui promosso attraverso il Sundance Institute, ambientalista con attività attiviste, che per sei decenni ha incarnato un lato brillante dell’America.

– 23: Claudia CARDINALE, 87 anni, nota attrice italiana, uno dei simboli più forti del “periodo d’oro” del cinema italiano.

OTTOBRE

– 1: Jane GOODALL, 91 anni, primatologa e attivista britannica, che ha trasformato la sua passione infantile per gli animali selvatici in una lotta che dura tutta la vita per la tutela dell’ambiente.

-5: Jilly COOPER, 88 anni, autrice britannica di romanzi come “Rivals” e “Riders”.

-10: John LODGES, 82 anni, cantante e bassista della rock band britannica The Moody Blues

– 11: Diane KEATON, 79 anni, attrice statunitense, vincitrice dell’Oscar come migliore attrice nel 1978 per la sua interpretazione nel film “Io e Annie”.

-16: Ace Freeley, 74 anni, chitarrista americano e co-fondatore della band Kiss.

-18: Chen Ning YANG, 103 anni, sino-americano, uno dei fisici più riconosciuti al mondo e insignito del premio Nobel nel 1957.

-25: Björn ANDRESEN, 70 anni, attore svedese noto per il ruolo di Taggio nel film “Morte a Venezia” (1971)

-26: Jack DEJONETTE, 83 anni, batterista jazz americano, onorato come uno dei veri grandi del genere

– 27: Prunella SCALES, 93 anni, attrice britannica, nota soprattutto per il ruolo di Cybill Fawlty nella sitcom “Fawlty Towers”.

– 31: Fatos NANO, 73 anni, ex Primo Ministro socialista dell’Albania e leader storico della sinistra albanese dopo la caduta del regime comunista.

NOVEMBRE

– 3: Dick Cheney, 84 anni, ex vicepresidente del presidente degli Stati Uniti George W. Bush (2001-2009). Aveva acquisito una reputazione tale da essere considerato uno dei vicepresidenti più potenti della storia americana.

– 6: James WATSON, 97 anni, biologo americano premio Nobel, che ha rivoluzionato la scienza quando ha scoperto, insieme al collega Francis Crick, la struttura del DNA.

– 21: Ornella VANONI, 91 anni, nota cantante italiana.

– 24: Jimmy Cliff, 81 anni, leggendario cantante giamaicano che, insieme a Bob Marley, ha reso popolare la musica reggae, ska e rocksteady.

– 29: Tom STOPPARD, 88 anni, drammaturgo britannico, vincitore di un Oscar e di un Golden Globe per la sceneggiatura del film “Shakespeare in Love”.

DICEMBRE

-3: Steve CROPPER, 84 anni, chitarrista americano, creatore del Memphis Soul, il sound che ha rivoluzionato il soul.

– 5: Frank GEHRY, 96 anni, architetto americano-canadese divenuto famoso per gli edifici iconici da lui progettati, come il Museo Guggenheim di Bilbao, in Spagna, la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles o il Dancing Building di Praga, opere che testimoniano la sua audacia e che hanno rivoluzionato la storia dell’architettura, rompendone i confini con l’arte.

– 6: Martin PARR, 73 anni, fotografo documentarista britannico, noto per le sue fotografie di turisti, curiose esplorazioni del loro stile di vita.

– 14: Rob Reiner, 78 anni, regista americano, regista di film come “Harry ti presento Sally”, “Questione d’onore” e “L’amore del presidente”, e sua moglie, la fotografa e produttrice Michelle Singer, 68 anni, sono stati trovati accoltellati a morte nella loro casa.

– 16: Anthony PRICE, 80 anni, stilista britannico, che nel corso della sua carriera ha vestito numerose star del pop e del rock.

-18: Peter ARNETT, 91 anni, famoso corrispondente di guerra americano, che vinse il premio Pulitzer per i suoi reportage sul Vietnam nel 1966 e coprì la maggior parte dei conflitti della fine del XX secolo.

-22: Chris PIA, 74 anni, cantante britannico, noto per successi come “The Road to Hell”, “Josephine” e “Driving Home For Christmas”.

-25: Perry BAMONTE, 65 anni, musicista britannico, chitarrista e tastierista della band The Cure.

-28: Brigitte Bardot, 91 anni, leggendaria attrice francese, simbolo femminista degli anni ’60 e ardente protettrice degli animali.