Il “Kennedy Center” cambia nome in “Trump–Kennedy Center”. Gli artisti annullano gli spettacoli di Capodanno

AgenPress. Molti artisti hanno annullato i loro spettacoli al Kennedy Center, dopo che la Casa Bianca ha annunciato che il nome del presidente Donald Trump sarebbe stato aggiunto all’istituzione per le arti performative di Washington.

I Cookers, un gruppo jazz, avrebbero dovuto esibirsi due volte a Capodanno al Kennedy Center. Tuttavia, il gruppo ha annunciato che non si esibirà più in quegli spettacoli.

“Il jazz è nato dalla lotta e da un’incessante insistenza sulla libertà: libertà di pensiero, di espressione e di piena espressione della voce umana”, hanno dichiarato i Cookers. “Alcuni di noi suonano questa musica da decenni e questa storia continua a plasmarci. Non ci allontaniamo dal nostro pubblico e vogliamo assicurarci che, quando torneremo sul palco, la sala sia in grado di celebrare la piena presenza della musica e di tutti coloro che ne fanno parte“.

Il batterista della band, Billy Hart, ha dichiarato al New York Times che l’aggiunta del nome di Trump al centro per le arti dello spettacolo ha “evidentemente” giocato un ruolo nella decisione del gruppo di ritirarsi.

Allo stesso modo, Doug Varone e Dancers hanno rivelato che la compagnia di danza di New York non si esibirà più negli spettacoli al Kennedy Center originariamente previsti per aprile.

“Gli artisti che ora stanno cancellando i concerti sono stati ingaggiati dalla precedente dirigenza di estrema sinistra“, ha dichiarato il presidente del Kennedy Center Richard Grenell in un post sui social media. “Le loro azioni dimostrano che la precedente dirigenza era più interessata a ingaggiare attivisti politici di estrema sinistra piuttosto che artisti disposti a esibirsi per tutti, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche. Boicottare l’arte per dimostrare di sostenerla è una forma di sindrome da squilibrio“.

Le cancellazioni arrivano pochi giorni dopo che il consiglio di amministrazione del Kennedy Center ha votato all’unanimità il 18 dicembre per rinominare l’istituzione “Trump–Kennedy Center”. Inoltre, il nome di Trump è stato aggiunto all’esterno del Kennedy Center e l’intestazione del sito web è stata aggiornata in “The Trump Kennedy Center”.

Anche altri ospiti musicali hanno recentemente annullato le loro esibizioni al Kennedy Center, a seguito del cambio di nome. Ad esempio, il musicista Chuck Redd ha annunciato all’inizio di dicembre che avrebbe annullato la sua esibizione della vigilia di Natale. “Quando ho visto il cambio di nome sul sito web del Kennedy Center e poi, ore dopo, sull’edificio, ho deciso di annullare il nostro concerto”.

Trump ha rimosso la leadership del Kennedy Center a febbraio e ora ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Tra i membri del consiglio di amministrazione del Kennedy Center figurano Usha Vance, il capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles e il vice capo dello staff della Casa Bianca Dan Scavino.