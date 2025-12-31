AgenPress. L’esercito russo ha ribadito le affermazioni secondo cui l’Ucraina avrebbe utilizzato dei droni per attaccare la residenza di Vladimir Putin e ha diffuso un video che mostra un drone abbattuto durante l'”attacco”, cosa che Kiev nega categoricamente.

Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra un soldato con il volto nascosto accanto ai resti di un drone e una mappa che presumibilmente mostra il percorso dei droni durante l’attacco che Mosca attribuisce a Kiev.

Secondo il Cremlino, l’attacco è stato effettuato tra domenica notte e lunedì. Secondo Mosca, sono stati utilizzati 91 droni. Il Cremlino non ha presentato alcuna prova a sostegno della sua affermazione. Quasi tre giorni dopo, il video che mostra i resti di un drone è la prima prova presentata da Mosca a sostegno dell’accusa, insieme alla mappa e alla testimonianza di un residente di un villaggio vicino.

Il capo della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha accusato la Russia di voler ostacolare gli sforzi di pace promuovendo accuse “infondate” di un attacco alla residenza di Putin.