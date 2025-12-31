Nella notte droni russi hanno colpito edifici residenziali a Odessa

AgenPress. L’esercito russo ha lanciato un attacco con droni su Odessa nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, colpendo edifici residenziali, lasciando alcune parti della città senza riscaldamento, elettricità o acqua.

L’aeronautica militare ucraina ha lanciato l’allarme per l’avvicinamento di decine di droni alla città nella tarda serata del 30 dicembre. Sono stati inoltre emessi allarmi antiaerei a causa della minaccia di attacchi missilistici balistici.

Il capo dell’Amministrazione militare della città di Odessa, è stato il primo a riferire che due edifici residenziali a più piani erano stati colpiti da droni russi durante l’attacco. In uno degli edifici è scoppiato un incendio, che ha causato un numero imprecisato di vittime, tra cui alcuni bambini.

“Un’altra prova che la Russia sta prendendo di mira i civili”, ha scritto il capo dell’Amministrazione militare della città di Odessa sui social media dopo l’attacco all’edificio.

Successivamente ha riferito che cinque persone sono rimaste ferite nell’attacco russo a tra queste, tre erano bambini, tra cui un neonato di 7 mesi.

l governatore dell’Oblast’ di Odess ha riferito anche di un incendio scoppiato in un magazzino di un’azienda di logistica. La caduta di detriti di droni ha inoltre causato incendi di alcuni veicoli.

Non sono state immediatamente fornite informazioni circa l’entità dei danni causati.

Odessa e le regioni limitrofe sono state recentemente sotto attacco da parte della Russia, a causa dei continui attacchi di Mosca al settore energetico ucraino , intensificatisi con l’arrivo del freddo, in un apparente tentativo di provocare un blackout a livello nazionale.

Le interruzioni di corrente nell’Oblast’ di Odessa sono collegate agli attacchi russi da ottobre a dicembre, e l’entità dei danni agli impianti energetici causati dagli attacchi russi rende imprevedibili i blackout a rotazione, ha affermato il Ministero dell’Energia ucraino.

Negli ultimi mesi le forze russe hanno attaccato regolarmente le città ucraine, nel contesto degli sforzi degli Stati Uniti per negoziare la fine della guerra russa in Ucraina.

Nonostante i numerosi cicli di negoziati, il destino dei colloqui di pace in corso resta incerto, a causa del rifiuto di Mosca di cedere sulle sue richieste massimaliste in Ucraina.