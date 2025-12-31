Netanyahu: “Hamas deve scomparire. E sapete chi lo desidera più di chiunque altro? Il popolo di Gaza”

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ritiene che un nuovo governo potrebbe essere formato nella Striscia di Gaza il prossimo anno a condizione che il movimento radicale palestinese Hamas si disarmi.

“Un nuovo governo a Gaza è possibile se si disarma Hamas, perché se Hamas resta armato nessuno entrerà lì”, ha detto Netanyahu.

“Se disarmiamo Hamas, sia con la forza internazionale che con qualsiasi altro mezzo, sì, vedo un futuro diverso per Gaza”, ha detto, aggiungendo che questo rimane l’unico passo da compiere. “Tutti lo capiscono. Credo che Hamas lo capisca. Ecco perché non vogliono farlo”.

“Il punto qui non è negoziare con Hamas. Non è questo il nostro compito”, ha affermato.