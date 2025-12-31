Previsioni Meteo 1° Gennaio 2026

AL CENTRO – Nuvolosità in aumento nel corso della giornata sulle regioni del Centro con deboli fenomeni in arrivo sui settori tirrenici. In serata e nottata ancora piogge sparse sulle regioni occidentali con neve sull’Appennino oltre i 1300-1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Nuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni del Sud ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Sicilia. Tra pomeriggio e sera ancora molti addensamenti in transito con precipitazioni sparse su Campania, Sicilia e Sardegna.