Previsioni Meteo 1° Gennaio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del 1° Gennaio 2026.

AL NORD – Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Nord ma con tempo asciutto, salvo pioviggini sulla Liguria. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera con deboli fenomeni su Liguria, Appennino settentrionale e Friuli Venezia-Giulia. Neve fin verso i 500-900 metri.
AL CENTRO – Nuvolosità in aumento nel corso della giornata sulle regioni del Centro con deboli fenomeni in arrivo sui settori tirrenici. In serata e nottata ancora piogge sparse sulle regioni occidentali con neve sull’Appennino oltre i 1300-1500 metri.
AL SUD E SULLE ISOLENuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni del Sud ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Sicilia. Tra pomeriggio e sera ancora molti addensamenti in transito con precipitazioni sparse su Campania, Sicilia e Sardegna. 
 

Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in rialzo al Sud e in calo al Nord.

