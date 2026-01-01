L’Ucraina attacca gli impianti petroliferi russi

AgenPress. Un Capodanno turbolento si è svolto in Russia, con diverse regioni che hanno segnalato attacchi di droni nelle prime ore del 1° gennaio, innescando incendi negli impianti petroliferi nell’oblast’ di Kaluga e nel territorio di Krasnodar, secondo quanto riportato dai canali Telegram russi.

I residenti locali hanno condiviso video che mostrano un bagliore nel cielo e grandi incendi nelle aree industriali dove si trovano impianti energetici. Nella città di Liudinovo, nell’Oblast’ di Kaluga, è stato segnalato l’incendio di un deposito di petrolio locale.

Le immagini diffuse online mostrano un’alta colonna di fuoco e fumo sopra il sito. Le autorità regionali non hanno commentato l’entità dei danni, sebbene i canali locali abbiano affermato che l’incendio è stato preceduto dal rumore di esplosioni.

Anche gli abitanti del Territorio di Krasnodar hanno segnalato una turbolenta notte di Capodanno, con la raffineria di petrolio di Ilsky sotto attacco. L’impianto era già stato preso di mira dai droni in diverse occasioni, secondo fonti pubbliche e media locali.

Anche Mosca sarebbe stata presa di mira dai droni durante la notte. Il sindaco Sergei Sobyanin ha dichiarato che nove droni sono stati abbattuti. Non ci sono ulteriori informazioni su danni o vittime.