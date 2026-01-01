AgenPress. L’Ucraina dovrà affrontare inevitabili ritorsioni per il suo attacco ai civili nella regione di Kherson, ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Quando gli è stato chiesto di commentare l’attacco con i droni dell’esercito ucraino contro un bar e un hotel nel villaggio di Khorly, ha sottolineato che “una persona sana di mente non ha parole per descrivere le azioni della feccia ucraina”.

“Ciò che serve a questo scopo è il linguaggio spietato della vendetta. Una rappresaglia tempestiva è inevitabile con l’avanzata del nostro esercito”, ha sottolineato Medvedev.

Secondo lui, gli ucraini devono essere eliminati ovunque si trovino, che sia in Ucraina o in Europa.