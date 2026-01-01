type here...

Medvedev: “L’Ucraina dovrà affrontare inevitabili ritorsioni per il suo attacco ai civili nella regione di Kherson”

AgenPress. L’Ucraina dovrà affrontare inevitabili ritorsioni per il suo attacco ai civili nella regione di Kherson, ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Quando gli è stato chiesto di commentare l’attacco con i droni dell’esercito ucraino contro un bar e un hotel nel villaggio di Khorly, ha sottolineato che “una persona sana di mente non ha parole per descrivere le azioni della feccia ucraina”.

“Ciò che serve a questo scopo è il linguaggio spietato della vendetta. Una rappresaglia tempestiva è inevitabile con l’avanzata del nostro esercito”, ha sottolineato Medvedev.

Secondo lui, gli ucraini devono essere eliminati ovunque si trovino, che sia in Ucraina o in Europa.

Il governatore della regione di Kherson, Vladimir Saldo, aveva dichiarato che oltre 24 persone erano state uccise in un attacco con un drone contro un bar e un hotel dove i civili stavano festeggiando il Capodanno.
