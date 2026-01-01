Svizzera. Tragedia a Capodanno: esplosione in un bar di Crans-Montana, diversi morti e feriti

AgenPress. Nella notte di Capodanno, una violenta esplosione ha scosso la celebre stazione sciistica Crans-Montana, nel cantone del Vallese, nella Svizzera sudoccidentale, causando diversi morti e numerosi feriti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 1:30 del mattino, nel bar Le Constellation, molto frequentato dai turisti e aperto fino a tarda notte per i festeggiamenti di Capodanno.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia cantonale del Vallese, la deflagrazione è stata seguita da un incendio che ha rapidamente avvolto parte dell’edificio e ha provocato un massiccio intervento di vigili del fuoco, forze dell’ordine locali, ambulanze e elicotteri di soccorso

Le autorità hanno confermato che diverse persone hanno perso la vita nell’esplosione e che molti altri sono rimasti feriti, alcuni in condizioni gravi. I soccorsi sono ancora in corso e non è stato ancora diffuso un bilancio preciso delle vittime.

Al momento la causa dell’esplosione non è stata determinata. Il portavoce della polizia, ha dichiarato che l’origine dell’evento è al momento sconosciuta e che le indagini sono nelle fasi iniziali. Non ci sono al momento indicazioni ufficiali che si tratti di un atto doloso.

Crans-Montana è una delle località sciistiche più rinomate delle Alpi svizzere, meta di numerosi turisti durante le festività invernali proprio per la combinazione di piste da sci, vita notturna e accoglienza di lusso. L’esplosione, avvenuta nel cuore dei festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno, ha causato shock e cordoglio a livello internazionale.

Le autorità locali hanno allestito centri di accoglienza e linee telefoniche di supporto per le famiglie delle vittime e per chiunque sia stato coinvolto nella tragedia. Le operazioni di soccorso e di verifica della dinamica sono in pieno svolgimento.