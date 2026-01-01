Tre droni ucraini colpiscono un bar e un hotel: 24 morti e oltre 50 feriti

AgenPress. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, tre droni ucraini avrebbero colpito nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 un bar e un hotel nell’insediamento di Khorly, sulla costa del Mar Nero nella regione di Kherson, provocando un pesante bilancio di vittime civili.

Il governatore russo della regione, Vladimir Saldo, ha affermato che l’attacco è avvenuto intorno alla mezzanotte, mentre civili si stavano radunando per festeggiare il Capodanno. Secondo i dati preliminari diffusi dalle autorità russe, almeno 24 persone sono rimaste uccise e oltre 50 ferite nell’esplosione e nei successivi incendi.

Vladimir Saldo ha inoltre sostenuto che molte delle vittime sono bruciate vive a causa del vasto incendio causato dall’attacco. Le autorità locali russe parlano di “attacco deliberato contro civili”.

Le informazioni diffuse finora provengono esclusivamente da fonti russe. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità ucraine né dettagli ulteriori sulle circostanze precise dell’attacco o sulla presenza di obiettivi militari nell’area colpita. Anche il bilancio delle vittime e dei feriti è al momento provvisorio e potrebbe essere soggetto a revisioni.