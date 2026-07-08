Rutte: “Nuovi attacchi statunitensi contro l’Iran assolutamente necessari”

AgenPress. I nuovi attacchi statunitensi contro l’Iran erano “assolutamente necessari”, ha dichiarato oggi il segretario generale della NATO, Mark Rutte.

“Quando c’è un cessate il fuoco e l’Iran lo viola, credo sia assolutamente fondamentale che gli Stati Uniti reagiscano con fermezza”, ha dichiarato Rutte ai giornalisti nel secondo giorno del vertice dei leader della NATO ad Ankara.

Gli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in ​​Iran in risposta al fuoco iraniano contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz, provocando oggi la rappresaglia di Teheran, che ha affermato di aver attaccato basi americane in Kuwait e Bahrein.

Esplosioni sono state udite oggi in tutto il Bahrein dopo che le sirene antiaeree avevano suonato in tutto il paese per avvertire di un possibile attacco.

Il precedente attacco iraniano contro il Bahrein risale al 28 giugno, quando il piccolo stato annunciò di aver intercettato droni e missili.

Washington ha inoltre ripristinato le sanzioni economiche sul petrolio iraniano dopo gli attacchi alle navi mercantili. Le due parti si accusano a vicenda di aver violato il protocollo di un accordo firmato il 17 giugno per porre fine alla guerra scoppiata il 28 febbraio con l’attacco israelo-americano alla Repubblica islamica.

Questo testo prevede principalmente la riapertura dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita in condizioni normali il 20% del petrolio greggio e del gas liquefatto mondiale, nonché la revoca delle sanzioni americane sul petrolio iraniano.

Nelle ultime 24 ore, tre navi mercantili sono state attaccate nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato martedì l’Organizzazione britannica per la sicurezza marittima. Il Qatar e l’Arabia Saudita hanno accusato l’Iran di due degli attacchi.

Denunciando gli “attacchi iraniani” e una “flagrante violazione del cessate il fuoco”, le forze armate statunitensi hanno lanciato una serie di “potenti attacchi” contro l’Iran, affermando di aver colpito “più di 80 obiettivi”, compresi i “sistemi di difesa aerea iraniani”, ha dichiarato in un comunicato il comando militare statunitense responsabile per il Medio Oriente (CENTCOM).

L’Iran, dove ieri, martedì, i media hanno riportato esplosioni in impianti vicino allo Stretto di Hormuz, ha immediatamente messo in guardia gli Stati Uniti contro questa “violazione” del protocollo d’intesa, avvertendo che “adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale”, secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano.

Poche ore dopo, oggi, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver colpito 85 infrastrutture nelle basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrein, secondo quanto riportato dalla televisione di stato.

Secondo una dichiarazione trasmessa dall’emittente televisiva ufficiale Irib, “in una prima risposta” agli attacchi americani, “la Marina e le Forze Aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche” hanno condotto un’operazione congiunta con l’ausilio di missili e droni, colpendo 85 installazioni militari strategiche americane” e abbattendo un drone MQ-9.

Anche le forze armate del Kuwait hanno annunciato oggi di essere oggetto di attacchi da parte di droni e missili, senza specificarne la provenienza.