L’Irlanda approva il divieto di importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania

AgenPress. I membri della camera bassa del parlamento irlandese hanno votato a favore di una legge che vieta l’importazione di qualsiasi prodotto fabbricato negli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, considerati illegali dalle Nazioni Unite: una questione sulla quale l’Europa fatica a raggiungere una posizione unitaria.

Il disegno di legge, che ha carattere prevalentemente simbolico e deve ancora essere approvato dalla camera alta, vieta l’importazione di merci – agricole, industriali e di altro tipo – nonché l’acquisto di servizi dagli insediamenti.

Il governo di centro-destra irlandese considera il disegno di legge un “obbligo” del paese “ai sensi del diritto internazionale”, in seguito a un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del luglio 2024.

L’opposizione di sinistra ha tentato di vietare anche la fornitura di servizi (turismo, tecnologia, ecc.), ma gli emendamenti volti ad ampliare la portata del disegno di legge sono stati respinti.

Il governo ha spiegato la situazione sostenendo che la legislazione europea crea “enormi sfide” in termini di fornitura di servizi, in un settore di attività “molto diversificato”, e che gli emendamenti proposti dall’opposizione renderebbero la legge “inapplicabile”.

La decisione ha principalmente carattere simbolico, poiché il suo impatto economico sarà trascurabile: il volume degli scambi commerciali tra l’Irlanda e i territori occupati da Israele non ha superato il milione di euro tra il 2020 e il 2024.

Nell’ottobre del 2025 la Spagna ha vietato l’importazione di prodotti “provenienti dagli insediamenti illegali di Gaza e della Cisgiordania”, tra le altre misure adottate contro Israele, scatenando tensioni tra i governi dei due Stati.

Come Madrid, Dublino è tra le voci europee che hanno criticato con maggiore fermezza la guerra lanciata da Israele nella Striscia di Gaza dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 contro la parte meridionale del territorio israeliano da parte del movimento islamista palestinese Hamas.

L’Irlanda ha riconosciuto lo Stato di Palestina nel maggio 2024, contemporaneamente a Spagna e Norvegia, una mossa che ha provocato ritorsioni da parte di Israele.

Israele occupa la Cisgiordania dal 1967. Più di 500.000 coloni vivono nel territorio palestinese, escludendo Gerusalemme Est anch’essa occupata, su una popolazione di quasi tre milioni di palestinesi.

A metà giugno, Kaia Kalas, responsabile della politica estera europea e sostenuta da diversi Stati membri, ha dichiarato che avrebbe nuovamente chiesto alla Commissione europea, responsabile della politica commerciale dell’UE, di proporre sanzioni contro le esportazioni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La Commissione si è finora rifiutata di farlo.