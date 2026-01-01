Zelensky: “Vogliamo la fine della guerra, non la fine dell’Ucraina”

AgenPress. Nel discorso di Capodanno pronunciato da Kiev, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina sta facendo tutto il possibile per raggiungere la pace, ma non accetterà un accordo che comprometta la sopravvivenza del Paese.

“Vogliamo la fine della guerra, non la fine dell’Ucraina”, ha detto Zelensky , aggiungendo che gli ucraini sono esausti ma non pronti ad arrendersi.

“Significa forse che siamo pronti ad arrenderci? Chi la pensa così si sbaglia di grosso”, ha aggiunto. “Ed è chiaro che, in tutti questi anni, non hanno ancora capito chi sono gli ucraini. Un popolo che ha resistito per 1.407 giorni a una guerra su vasta scala. Basti pensare a questo numero. È un periodo più lungo dell’occupazione nazista di molte delle nostre città durante la Seconda Guerra Mondiale”.

Zelensky ha affermato che un accordo di pace è “pronto al 90%”, ma ha avvertito che le questioni rimanenti sono decisive. “Quel 10% contiene, di fatto, tutto”, ha affermato, definendolo “il 10% che determinerà il destino della pace, il destino dell’Ucraina e dell’Europa”.

Ha sottolineato che la Russia non ha mostrato alcun genuino desiderio di porre fine volontariamente alla guerra: “La Russia non pone fine alle sue guerre da sola. Solo la pressione degli altri, solo la coercizione degli altri funziona”.

Zelensky ha respinto le proposte di ritiro dell’Ucraina dai territori occupati, definendo tali suggerimenti ingannevoli. “Ritiratevi dal Donbass e tutto sarà finito. Ecco come suona la parola “inganno” tradotta dal russo”, ha affermato.

Il presidente ha affermato che l’Ucraina firmerà solo un accordo di pace sostenuto da garanzie di sicurezza vincolanti: “Un pezzo di carta in stile Budapest non soddisferà l’Ucraina. L’Ucraina non ha bisogno di una trappola meticolosamente elaborata in stile Minsk. La mia firma sarà basata su un accordo solido”.

Zelensky ha anche sottolineato l’importanza del continuo sostegno degli Stati Uniti e dell’Europa, avvertendo che un accordo debole non farebbe altro che alimentare guerre future. “Le firme su accordi deboli non fanno altro che alimentare guerre”, ha affermato.