Attacco missilistico russo su Kharkiv uccide un bambino e ferisce almeno 19 persone

AgenPress. Il 2 gennaio le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico contro un quartiere residenziale nella città di Kharkiv, uccidendo un bambino e ferendo almeno 19 persone, tra cui un neonato di sei mesi.

Il corpo di un bambino è stato recuperato dalle macerie di un condominio distrutto dopo l’attacco, ha riferito il sindaco Ihor Terekhov . Sul posto sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso.

Sedici dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, tra cui una donna in gravi condizioni, ha dichiarato il governatore dell’Oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov.

Secondo Syniehubov, in totale 28 persone hanno cercato assistenza medica dopo l’attacco, tra cui almeno sei persone che soffrivano di forte stress a causa dell’attacco.

Secondo le autorità locali, l’attacco ha distrutto un appartamento di cinque piani e danneggiato altre infrastrutture civili, un centro commerciale e alcune auto. L’ingresso di un altro condominio di quattro piani è stato danneggiato, così come le reti di comunicazione, la segnaletica stradale e le linee elettriche.

Secondo Syniehubov, sotto le macerie potrebbero rimanere intrappolate altre vittime.

Secondo le informazioni preliminari, le forze russe avrebbero utilizzato due missili nell’attacco pomeridiano, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky.

“Purtroppo, è esattamente così che i russi trattano la vita e le persone: continuano a uccidere, nonostante tutti gli sforzi del mondo, e soprattutto degli Stati Uniti, nel processo diplomatico”, ha scritto Zelensky su Telegram dopo l’attacco.

“Solo la Russia non vuole che questa guerra finisca e ogni giorno fa tutto il possibile per garantire che la guerra continui.”

L’attacco del 2 gennaio arriva il giorno dopo che le truppe russe hanno colpito l’Eco-Park Feldman vicino a Kharkiv con una bomba planante. Oleksandr Feldman, membro del parlamento ucraino e fondatore dell’eco-parco, ha dichiarato che decine di animali sono stati uccisi e feriti.