Previsioni Meteo del 3 Gennaio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 3 Gennaio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità bassa in Pianura Padana e sereno altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e nottata nuvolosità in aumento tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto con locali fenomeni sulla Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con piogge sul Lazio. Al pomeriggio precipitazioni anche nelle zone interne dell’Abruzzo con neve oltre i 1600-1700 metri. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge ed acquazzoni sparsi, specie sul versante tirrenico, con neve in Appennino oltre i 1700-2000 metri. AL SUD E SULLE ISOLE – Nuvolosità irregolare in transito con locali piovaschi su Sardegna e regioni tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte nuvolosità in generale aumento ma con precipitazioni ancora soprattutto sulla Campania e locali fenomeni sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.