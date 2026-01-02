Scoppiano proteste in Iran contro la disastrosa situazione economica del Paese 

L’Iran sta affrontando le più grandi manifestazioni degli ultimi anni, con la gente che scende in piazza a Teheran e in altre città per protestare contro la disastrosa situazione economica del Paese

AgenPress. A Teheran, i negozianti hanno protestato nei pressi del bazar centrale della città, ricordando la rivoluzione iraniana del 1979, quando i commercianti ebbero un ruolo chiave chiudendo i loro negozi e protestando contro il monarca regnante di allora.

Sebbene le ragioni alla base delle proteste siano di natura economica, un video diffuso online mostrava la folla che gridava slogan contro i religiosi al potere nel Paese.

Una foto dell’agenzia di stampa statale Fars mostrava il lancio di gas lacrimogeni, sebbene il presidente iraniano avesse esortato le autorità ad ascoltare le “legittime richieste” dei manifestanti. Il capo della banca centrale, Mohammad Reza Farzin, si è dimesso secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale IRNA.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riconosciuto le profonde difficoltà economiche del Paese. Ha affermato di aver incaricato il ministro degli Interni di incontrare i rappresentanti dei manifestanti per ascoltare le loro preoccupazioni e cercare di risolvere i loro problemi.

“Sebbene queste proteste abbiano una causa scatenante diversa rispetto alla rivolta “Donna, Vita, Libertà” del 2022 – scatenata dall’omicidio di Mahsa Jina Amini per mano della cosiddetta polizia morale – le lamentele fondamentali rimangono le stesse: cattiva gestione sistemica, corruzione e repressione”, ha affermato Holly Dagres, ricercatrice del Washington Institute for Near East Policy. “Per gli iraniani, finché la Repubblica Islamica rimarrà al potere, i loro problemi non potranno essere risolti”.

L’economia iraniana è stata colpita duramente da anni di sanzioni e da una guerra di 12 giorni con Israele lo scorso giugno, quando l’esercito statunitense ha attaccato anche gli impianti nucleari del Paese, lasciando il Paese in difficoltà.

“Dopo la guerra, c’era la sensazione che ci sarebbe stata una grande apertura, ma in realtà si sta vedendo che la leadership dell’Iran è diventata ancora più dura e la gente non vede alcuna via d’uscita dal baratro in cui si trova ora”.