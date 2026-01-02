Sventato un “potenziale attacco terroristico” alla vigilia di Capodanno in Carolina del Nord. FBI: arrestato un diciottenne ispirato dall’ISIS

AgenPress. L’FBI ha dichiarato di aver sventato un attacco terroristico ispirato dall’ISIS e pianificato per la notte di Capodanno nella Carolina del Nord. Il sospettato Christian Sturdivant, 18 anni, di Mint Hill, è stato arrestato e accusato di aver tentato di fornire supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera.

L’FBI ha riferito che Sturdivant avrebbe pianificato di usare coltelli e martelli per aggredire le persone in un supermercato e in un fast food.

Dopo essere venuti a conoscenza delle sue potenziali azioni, gli agenti hanno affermato che il 29 dicembre le forze dell’ordine hanno utilizzato un mandato per perquisire l’abitazione di Sturdivant e hanno trovato documenti scritti a mano, uno dei quali recava la dicitura “Attacco di Capodanno 2026”, in cui erano elencati un giubbotto antiproiettile, una maschera, guanti tattici e coltelli. Il piano, secondo l’FBI, descriveva l’intenzione di pugnalare quante più persone possibile, prima di morire da martire.

L’FBI ha ricevuto informazioni secondo cui una persona stava pubblicando sui social media post a sostegno dell’ISIS. Il 12 dicembre, Sturdivant avrebbe comunicato a un agente sotto copertura che “presto avrebbe fatto la “jiad” e che era un “soldato dello Stato”.

Dai verbali degli arresti emerge anche che Sturdivant ha inviato all’agente sotto copertura una foto di due martelli e un coltello, sostenendo che stava progettando di acquistare un’arma da fuoco da utilizzare nel potenziale atto.

Sturdivant aveva intenzione di colpire un’ampia fascia della società americana, tra cui persone non musulmane, individui LGBTQ, personale delle forze dell’ordine e militari.