Trump afferma che gli Stati Uniti interverranno se l’Iran ucciderà i manifestanti

“Siamo carichi e pronti a partire”, ha dichiarato il presidente in un post su Truth Social dopo che le proteste economiche nella Repubblica islamica hanno preso una piega decisamente violenta

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha promesso di intervenire se l’Iran spara o uccide violentemente i manifestanti pacifici, mentre le proteste economiche si diffondono e si trasformano in disordini mortali.

Se l’Iran “ucciderà manifestanti pacifici, come è loro abitudine, gli Stati Uniti d’America verranno in loro soccorso. Siamo armati e pronti a partire”, ha dichiarato Trump in un post pubblicato la notte scorsa su Truth Social.

Alti funzionari iraniani hanno risposto, avvertendo che l’intervento degli Stati Uniti avrebbe scatenato il caos nella regione e avrebbe ricevuto una risposta ferma.

Ciò avviene dopo che le proteste nella Repubblica islamica hanno preso una piega decisamente violenta negli ultimi giorni, con almeno sette morti segnalati da un’organizzazione per i diritti umani e almeno tre segnalati da un’agenzia di stampa semi-ufficiale.

Le proteste sono scoppiate domenica nella capitale Teheran, con la folla che protestava in gran parte per le dimostranze economiche dopo che la valuta del paese ha toccato un minimo storico rispetto al dollaro, mentre i prezzi salivano alle stelle.

Da allora la gente è scesa in piazza anche nelle città più piccole e le proteste hanno assunto una connotazione più politica, con slogan che prendono di mira il regime clericale e la Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, la massima autorità del Paese.

L’economia iraniana è stata colpita duramente da anni di sanzioni e da una guerra di 12 giorni con Israele lo scorso giugno – durante la quale l’esercito statunitense ha attaccato anche gli impianti nucleari del Paese – che ha contribuito ad aumentare il malessere popolare. A fine anno, inoltre, una crisi idrica ha causato il prosciugamento dei rubinetti.

Il governo civile iraniano, guidato dal presidente Masoud Pezeshkian, ha fatto sapere di voler negoziare con i manifestanti e di aver riconosciuto le loro “richieste legittime”.

Ma rispondendo a Trump, Ali Larijani, ex presidente del parlamento e segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, ha affermato, senza fornire prove, che Israele e gli Stati Uniti stavano fomentando le manifestazioni.

“Trump dovrebbe sapere che l’intervento degli Stati Uniti nella questione interna corrisponde al caos nell’intera regione e alla distruzione degli interessi statunitensi”, ha scritto Larijani su X. Il consigliere di Khamenei, Ali Shamkhani, ha avvertito che “qualsiasi intervento che si avvicini alla sicurezza dell’Iran con qualsiasi pretesto verrà bloccato prima che possa agire”.

Si sentono spari in diversi video di proteste pubblicati online. L’agenzia di stampa semiufficiale Fars ha riferito che tre persone sono state uccise e 17 sono rimaste ferite in quello che ha definito un attacco a una stazione di polizia nella città di Azna, nella provincia di Lorestan, nell’Iran occidentale.

Le manifestazioni sembrano essere le più grandi nella Repubblica islamica dai tempi delle proteste “Donna, vita, libertà” del 2022 e del 2023, che hanno rappresentato una seria sfida per le autorità e si sono attenuate solo dopo una dura repressione da parte delle forze di sicurezza che ha portato alla morte di circa 500 persone e all’arresto di migliaia di altre.

Trump ha minacciato l’Iran di “conseguenze” non specificate dopo un incontro con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu in Florida all’inizio di questa settimana. Ha affermato che l’Iran “potrebbe comportarsi male” e ha lasciato intendere che sta cercando di ricostruire i siti nucleari dopo che gli Stati Uniti ne hanno colpiti tre l’anno scorso .

Pezeshkian ha affermato in un post su X che la risposta del suo Paese a “qualsiasi azione aggressiva sarebbe dura e deplorevole”.