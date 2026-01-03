Delcy Rodríguez (vicepresidente del Venezuela) chiede la prova che Maduro sia vivo

AgenPress. Il vicepresidente del Venezuela ha chiesto agli Stati Uniti di fornire la prova che il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la first lady Cilia Flores siano vivi.

Intervistata telefonicamente dall’emittente televisiva statale Venezolana de Televisión (VTV), Delcy Rodríguez ha affermato che non si sa dove si trovino Maduro e la first lady. Le sue dichiarazioni hanno fatto seguito all’annuncio di Trump sui social media secondo cui gli Stati Uniti avevano catturato Maduro e lo avevano portato via dal Venezuela.

“Di fronte a questa brutale situazione e a questo brutale attacco, non sappiamo dove si trovino il presidente Nicolás Maduro e la first lady Cilia Flores. Chiediamo al governo del presidente Donald Trump prove immediate dell’esistenza in vita del presidente Maduro e della first lady”, ha dichiarato Rodríguez.

Rodríguez ha condannato il “selvaggio” attacco al Venezuela e ha affermato che funzionari, soldati e civili sono stati uccisi. Un conteggio ufficiale delle vittime non è stato diffuso.