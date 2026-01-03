Forti esplosioni a Caracas. Il Governo del Venezuela “denuncia la gravissima aggressione militare” degli Stati Uniti

AgenPress. Intorno alle 2 del mattino nella capitale venezuelana Caracas, sono state udite almeno sette esplosioni e il rumore di aerei che volavano a bassa quota.

Le segnalazioni di esplosioni giungono in un momento di crescenti tensioni tra l’amministrazione Trump e il Venezuela

In una dichiarazione, il governo venezuelano ha affermato di “respingere, condannare e denunciare” quella che ha descritto come “una grave aggressione militare perpetrata dall’attuale governo degli Stati Uniti d’America”.

“Questo atto costituisce una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, in particolare degli articoli 1 e 2, che sanciscono il rispetto della sovranità, l’uguaglianza giuridica degli Stati e il divieto dell’uso della forza. Tale aggressione minaccia la pace e la stabilità internazionale, in particolare in America Latina e nei Caraibi, e mette a grave rischio la vita di milioni di persone”, si legge nella dichiarazione.

Nessuna agenzia governativa americana ha confermato alcun coinvolgimento o rivendicato la responsabilità delle esplosioni.