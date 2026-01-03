type here...

Forti esplosioni a Caracas. Il Governo del Venezuela “denuncia la gravissima aggressione militare” degli Stati Uniti

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Intorno alle 2 del mattino nella capitale venezuelana Caracas, sono state udite almeno sette esplosioni e il rumore di aerei che volavano a bassa quota.

Le segnalazioni di esplosioni giungono in un momento di crescenti tensioni tra l’amministrazione Trump e il Venezuela

In una dichiarazione, il governo venezuelano ha affermato di “respingere, condannare e denunciare” quella che ha descritto come “una grave aggressione militare perpetrata dall’attuale governo degli Stati Uniti d’America”.

“Questo atto costituisce una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite, in particolare degli articoli 1 e 2, che sanciscono il rispetto della sovranità, l’uguaglianza giuridica degli Stati e il divieto dell’uso della forza. Tale aggressione minaccia la pace e la stabilità internazionale, in particolare in America Latina e nei Caraibi, e mette a grave rischio la vita di milioni di persone”, si legge nella dichiarazione.

Nessuna agenzia governativa americana ha confermato alcun coinvolgimento o rivendicato la responsabilità delle esplosioni.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits