Il presidente della Colombia Gustavo Petro condanna l’attacco statunitense su Caracas

AgenPress. Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha denunciato oggi l’attacco statunitense su Caracas, dopo che nella capitale venezuelana sono state udite forti esplosioni e il presidente del paese, Nicolas Maduro, ha parlato di un “attacco” da parte degli Stati Uniti.

“Allarme generale, il Venezuela è stato attaccato”, ha scritto sul suo account X il presidente colombiano, alleato di Maduro.

Gustavo Petro ha chiesto la convocazione “immediata” dell’Organizzazione degli Stati Americani e dell’ONU per pronunciarsi sulla “legalità internazionale” di questo “attacco” contro il Paese vicino.